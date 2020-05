In Spagna sicuri: il Milan riscatterà Kjaer dal Siviglia. Le cifre

Il Milan ha deciso di riscattare Simon Kjaer in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato dai colleghi spagnoli di El Desmarque, le prestazioni del difensore centrale danese avrebbero convinto la dirigenza rossonera, pronta a trasformare il prestito in operazione a titolo definitivo. Il Milan, si legge, per assicurarsi il cartellino di Kjaer sborserà 2,5 milioni di euro nelle casse del Siviglia. Un affare che, chiaramente, verrà formalizzato alla riapertura del mercato.

Foto: Twitter ufficiale Milan