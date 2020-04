In Spagna sicuri: il Bayern Monaco allo scoperto per Upamecano

Il Bayern Monaco fa sul serio per Dayot Upamecano. Il difensore centrale del Lipsia è finito in cima alla lista del desideri del club bavarese (e non solo). Sulle tracce del classe 1998 c’è anche il Real Madrid, ma secondo il quotidiano AS il Bayern nelle ultime ore sarebbe uscito allo scoperto con l’intenzione di anticipare la concorrenza. La volontà dei bavaresi è quella di presentare un’offerta che si avvicini alla clausola rescissoria di Upamecano, in modo da cercare di convincere il Lipsia a lasciarlo partire.

Foto: Daily Express