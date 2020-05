In Spagna sicuri: il Barcellona allo scoperto per Dest dell’Ajax. E il Bayern…

L’esordio con la prima squadra dell’Ajax, quello con la Nazionale maggiore USA e infine il rinnovo fino al 2022 con i Lancieri. Tutto questo, per il giovane Sergiño Dest, è arrivato a inizio stagione. Un periodo a dir poco speciale per il 18enne con passaporto olandese e statunitense, un laterale duttile, impiegato principalmente da terzino destro, ma senza che perda efficacia a sinistra o da esterno d’attacco, ruolo che occupava nei primissimi anni di carriera. Un talento sul quale ha posato gli occhi il Barcellona: la società blaugrana, come riportato da AS, sarebbe uscita allo scoperto chiedendo informazioni all’Ajax. Il 19enne, valutato circa 20 milioni, piace anche al Bayern Monaco e in estate ci potrebbe essere una sfida a distanza tra catalani e bavaresi per accaparrarsi il classe 2000.

Foto: Twittter ufficiale Ajax