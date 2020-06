In Spagna sicuri fin da stamattina: l’Inter ha il sì di Hakimi

Achraf Hakimi ha detto sì all’Inter. E’ questa la notizia rilanciata stamattina, prima dell’ora di pranzo, dall’autorevole El Chiringuito. La nota emittente spagnola ha annunciato l’importante offerta messa sul piatto dall’Inter (oltre a quelle di Bayern e City), spiegando i motivi che hanno portato il laterale marocchino classe 1998 ad aprire alla proposta nerazzurra: Hakimi, attualmente in prestito al Dortmund, ha deciso di non tornare al Real Madrid perché teme di non trovare spazio da titolare, mentre il City non convince perché non è ancora chiaro se la squadra di Guardiola sarà in Champions il prossimo anno. Da qui, dunque, le certezze spagnole di stamattina, con il sì di Hakimi all’Inter.

Foto: Twitter ufficiale Champions League