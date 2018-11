In Spagna sicuri: David Villa verso il Vissel Kobe di Iniesta

Il Vissel Kobe parla ancora spagnolo? Sembrerebbe di sì. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva iberica Deporties Cuatro, il club nipponico ha avviato i contatti con l’entourage del 36enne David Villa. El Guaje, ormai in procinto di lasciare il New York City e la Major League Soccer, potrebbe molto presto trovare un accordo e raggiungere in Giappone Andres Iniesta, suo ex compagno al Barcellona e in Nazionale spagnola.

Foto: sbisoccer