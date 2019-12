Nuova avventura in Spagna per Rey Manaj. L’attaccante albanese classe 1997, ex Inter e attualmente in forza all’Albacete, sarebbe in procinto di firmare per il Barcellona. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, infatti, il club blaugrana avrebbe raggiunto gli accordi per il trasferimento di Manaj, che verrà aggregato alla formazione B del Barça.

Foto: Mundo Deportivo