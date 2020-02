In Spagna sicuri: Barça, accordo di massima con la Real Sociedad per Willian José

In Spagna sono sicuri e, dopo i rumors del pomeriggio, non hanno dubbi: il Barcellona ha raggiunto un accordo di massima con la Real Sociedad per l’arrivo di Willian José. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, per far fronte al lungo infortunio di Dembélé, il club catalano ha offerto 35 milioni di euro per chiudere la trattativa. Presto il brasiliano, in questa stagione 8 gol in 22 presenza in Liga, potrà approdare alla corte di Quique Setien.

Foto: Marca