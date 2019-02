In Spagna insistono: Barcellona, no al rinnovo di Rakitic. In estate…

Le strade di Ivan Rakitic e del Barcellona sembrano destinate a separarsi al termine della stagione. In Spagna il caso tiene banco da diverso tempo, ma ora i colleghi catalani di Sport rilanciano: “Stop al rinnovo di Rakitic”, titola in prima pagina il quotidiano, spiegando come il centrocampista croato (in scadenza nel 2021) non avrà un miglioramento salariale nonostante le proprie richieste. Dopo aver rifiutato una mega offerta del Psg la scorsa estate, Rakitic vuole infatti un adeguamento di contratto, ma un incontro per il rinnovo non è nell’agenda del club catalano, anzi. Il Barcellona, dal canto suo, ha già informato il giocatore che il suo prolungamento non rientra nei piani della dirigenza. Ecco perché in estate il croato potrebbe diventare un boccone prelibato per tanti top club: alla finestra – come si legge tra le colonne della sopracitata fonte – ci sono Chelsea, Manchester United, Bayern, Juventus e Inter, con il Barcellona che è convinto di poter incassare una cifra vicina ai 65 milioni di euro per il suo cartellino.

Foto: Espn