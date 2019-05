In Spagna: da Bale a James Rodriguez, il Real vuole incassare 300 milioni dalle cessioni

Non sono soltanto acquisti faraonici (su tutti quello imminente di Hazard), il Real Madrid lavora anche alle uscite in vista dell’estate. Secondo quanto rivela la stampa spagnola, in particolare Marca e Mundo Deportivo, il presidente Florentino Perez conta di incassare circa 300 milioni di euro dalle cessioni. Il nome più importante è quello di Gareth Bale, finito ai margini del progetto di Zidane e pronto ad assere venduto in Premier League per circa 80-90 milioni. Altri 60 milioni entreranno dalla cessione a titolo definitivo di James Rodriguez (da capire se il Bayern lo riscatterà). Stesso discorso per Kovacic, attualmente al Chelsea, e pronto ad essere ceduto per una cifra importante. Su Odegaard c’è forte l’Ajax, intenzionata a versare 20 milioni di euro per lui. Ma in uscita ci sono anche Keylor Navas, Marcos Llorente, Ceballos, Mariano e Borja Mayoral.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid