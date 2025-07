In Serie C sarà introdotto il VAR a chiamata. Orsato: “Il Football video support è una grande innovazione”

12/07/2025 | 22:03:32

Dalla prossima stagione in Serie C sarà introdotto il VAR a chiamata. Il designatore della CAN C, Daniele Orsato ha raccontato le novità che ci saranno in terza serie.

Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Il Football video support sarà una grande innovazione. Ho parlato col presidente Marani e c’è entusiasmo. Come funzionerà? Il quarto ufficiale controllerà ogni frame delle azioni e ogni allenatore avrà due chiamate a disposizione: se ha ragione le mantiene, altrimenti le perde. Poi sarà l’arbitro ad andare al video a guardare e controllare le richieste dei tecnici, prendendo la decisione opportuna. Una sfida importante, un passo in più notevole. Faccio un grande applauso a Zappi perché è riuscito a fare qualcosa di importante, che nessuno prima d’ora era riuscito a fare”.

Foto: sito AIA