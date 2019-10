È derby d’Italia anche in Primavera: l’Inter schianta 5-1 la Juve

È derby d’Italia anche nel campionato Primavera. L‘Inter si conferma una macchina inarrestabile: i nerazzurri di Armando Madonna, dopo il tris rifilato al Barcellona in Youth League, asfaltano anche la Juventus e conquistano il sesto successo in altrettanti incontri stagionali. 5-1 il risultato finale in favore dei nerazzurri: gol flash di Colombini al 5′, poi Fonseca annulla il pari di Sene nell’arco di 3′; nella ripresa sale in cattedra Mulattieri che firma una doppietta, nel finale Gnonto sigla il pokerissimo.

⏱️ | FINITA!#InterJuventus finisce 5⃣-1⃣! I ragazzi di Armando Madonna non si fermano più: 6⃣ vittorie su 6⃣ partite stagionali tra campionato e Youth League! ⚫️🔵 Avanti così!!! 💪💪💪#Primavera1TIM #InterYouth #FORZAINTER pic.twitter.com/Y10vMIV0TJ — Inter (@Inter) October 6, 2019

Foto: Twitter ufficiale Inter