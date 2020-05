In Portogallo sicuri: Psg, accordo totale con il Porto per Telles. Le cifre

Alex Telles sarebbe ormai un promesso sposo del Psg. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, dal Portogallo arrivano ulteriori conferme: secondo quanto riportato nelle scorse ore da A Bola, infatti, il club di Al-Khelaifi avrebbe raggiunto l’accordo totale con il Porto per il laterale brasiliano, in scadenza nel 2021. I Dragoes incasseranno circa 25 milioni di euro dalla cessione di Telles al Psg, per il quale ormai si aspettano soltanto gli ultimi passaggi formali.

Foto: AS