In Portogallo sicuri: Mariano Diaz in uscita dal Real, trattativa con il Benfica

Sono destinate a separarsi le strade di Mariano Diaz e del Real Madrid. L’ attaccante spagnolo naturalizzato dominicano non riesce a trovare spazio alla corte di Zidane e per questo motivo già a gennaio cambierà aria. Sulle sue tracce – secondo quanto riferito da O Jogo – ci sarebbe il Benfica, a caccia di un attaccante dopo la cessione di Raul De Tomas all’Espanyol. Trattativa avviata con il Real, il club portoghese è uscito allo scoperto per Mariano Diaz.

Foto: Estadio Deportivo