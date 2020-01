In Portogallo sicuri: Bruno Fernandes-United, ci siamo. Ecco le cifre

Bruno Fernandes è sempre più lontano dallo Sporting. Nei giorni scorsi – come riferitovi – Frederico Varandas, presidente del club di Lisbona, e il direttore sportivo Hugo Viana sono volati a Manchester per trattare con lo United la cessione del trequartista classe 1994 (nell’operazione può rientrare anche il difensore Marcos Rojo). Il portoghese, con un passato in Italia con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, in patria è esploso, realizzando ben 48 reti nelle ultime due stagioni. Non a caso su di lui, negli ultimi mesi, si sono concentrate le attenzioni di club di mezza Europa, con il Manchester United che da giorni è in pole. Ora, dal Portogallo arrivano conferme: secondo A Bola, l’affare si può chiudere entro la fine di questa settimana (subito dopo il derby di domani contro il Benfica) e il centrocampista potrebbe volare in Inghilterra per assistere alla partita dei Red Devils contro il Liverpool. Un’operazione, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, da 65-70 milioni di euro.

Foto: Marca