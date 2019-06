In Olanda sicuri: l’Ajax fa sul serio per Quincy Promes del Siviglia

L’Ajax accelera per Quincy Promes. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, secondo quanto si legge tra le colonne del De Telegraaf, i Lancieri vorrebbero riportare in patria l’esterno offensivo di proprietà del Siviglia. Il classe ’92 nell’ultima stagione ha realizzato cinque gol e dieci assist, ora l’Ajax fa sul serio per assicurarsi le sue prestazioni.

Foto: nu.nl