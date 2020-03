In Olanda sicuri: Ajax, si lavora al ritorno di Klaassen

L‘Ajax si muove sul mercato. Il club olandese, secondo quanto rivela il Telegraaf, starebbe lavorando al ritorno di Davy Klaassen. Il centrocampista classe 1993, attualmente in forza al Werder Brema, è cresciuto proprio nella squadra di Amsterdam prima di trasferirsi all’Everton nell’estate del 2017 per una cifra vicina ai 30 milioni. Ora i Lancieri hanno mosso i primi passi per riportarlo alla base.

Foto: Twitter ufficiale Everton