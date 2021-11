In Inghilterra tornano i posti in piedi allo stadio, non succedeva da 30 anni

Novità importanti per il calcio inglese: dopo trent’anni tornano i posti in piedi allo stadio. A partire dal 1 gennaio 2022 Chelsea, Manchester City, Tottenham, Manchester United e Cardiff potranno garantire ad un certo numero di tifosi di seguire le partite senza stare seduti e in completa sicurezza. Non succedeva dall’inizio degli anni ’90 quando fu imposto il divieto a causa di molti incidenti come quello dello Stadio Heysel del 1985 dove morirono 39 persone nella finale tra Liverpool e Juventus.

FOTO: Twitter Chelsea