In Inghilterra sono pazzi di Cherki: “Il City ha trovato il nuovo Mahrez”

11/12/2025 | 11:12:56

Dopo la grande prestazione offerta al Bernabeu contro il Real Madrid, in Inghilterra i titoli sono quasi tutti per Ryan Cherki: “Ha offerto a Nunes una migliore protezione con l’avanzare della partita. Avrebbe potuto sfruttare meglio alcune occasioni in contropiede “, spiega il Daily Mail .” Cherki rivaleggia senza dubbio con Phil Foden per il titolo di giocatore il cui controllo di palla più si avvicina alla perfezione di Mahrez. E stasera ha mostrato quella mentalità da guerriero che ha reso l’ala così amata da Guardiola. Il Manchester City potrebbe aver finalmente trovato il suo prossimo Riyad Mahrez dopo la vittoria contro il Real Madrid ” si legge sul Manchester Evening News.

Foto: Instagram Manchester City

