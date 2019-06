In Inghilterra sicuri: United, pronta l’offerta per Issa Diop. Le cifre

Il Manchester United vuole rinforzare il proprio pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dai colleghi britannici di Sky Sports UK, i Red Devils sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta da 50 milioni di euro più il cartellino di un giovane per Issa Diop. Il centrale classe ’97 del West Ham è uno dei nomi in cima alla lista di Solskjaer.

Foto: Twitter ufficiale West Ham