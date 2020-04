In Inghilterra sicuri: United, attivata l’opzione per il rinnovo di Fosu-Mensah

Il Manchester United avrebbe attivato l’opzione di rinnovo inserita all’interno del contratto del difensore Timothy Fosu-Mensah. E’ quanto rende noto Sky Sports UK, che svela come i Red Devils abbiamo deciso di allungare di un anno (fino al 2021) l’accordo con il difensore classe 1998, in scadenza al termine della stagione, in modo da non perderlo a parametro zero tra pochi mesi.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United