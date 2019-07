In Inghilterra sicuri: Tielemans a un passo dal ritorno al Leicester. Le cifre

Secondo quanto riferito dai colleghi britannici di Sky Sports UK, Youri Tielemans, centrocampista classe ’97 del Monaco, sarebbe ad un passo dal ritorno al Leicester. Dopo l’esperienza in prestito nella passata stagione, dunque, il belga presto potrebbe riabbracciare il King Power Stadium: il giocatore nel pomeriggio è volato in Inghilterra, verso Birmingham, per chiudere un nuovo accordo con le Foxes. Operazione da circa 40 milioni, presto potrebbe arrivare pure l’annuncio ufficiale.

Foto: sito ufficiale Premier League