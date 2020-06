In Inghilterra sicuri: lo United a un passo da Grealish dell’Aston Villa

Il Manchester United si muove sul mercato. Il club inglese, come rivela l’Express, sarebbe ormai a un passo dall’acquisto di Jack Grealish, talento e capitano dell’Aston Villa. Il classe 1995, autore di 9 gol e 8 assist in stagione, è da tempo la proprietà per il centrocampo dei Red Devils, che nelle ultime ore hanno accelerato i contatti con la volontà di chiudere l’affare.

Foto: Birmingham-Mail