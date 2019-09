In Inghilterra sicuri: Liverpool, avviata la trattativa per il rinnovo di Milner

Il Liverpool vuole blindare James Milner. In scadenza nel giugno 2020, il centrocampista classe ’86 è uno degli uomini più esperti a disposizione di Jurgen Klopp, che vorrebbe tenerlo con sé almeno per la prossima stagione. Ecco perché, come svelato dai tabloid britannici e confermato pubblicamente dal tecnico dei Reds, il Liverpool nei giorni scorsi avrebbe avviato la trattativa per il rinnovo di Milner.

Foto: Mundo Deportivo