In Inghilterra sicuri: l’Arsenal rilancia per Tierney, sul piatto 30 milioni

L’Arsenal rilancia per Kieran Tierney, grande obiettivo dei Gunners per il ruolo di terzino sinistro. Dopo i contatti delle scorse settimane, il club inglese ha presentato una nuova proposta per assicurarsi il classe 1997: come svelano i colleghi britannici di Sky Sports UK, l’Arsenal avrebbe messo sul piatto un’offerta da 30 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Il Celtic, proprietario del cartellino di Tierney, per il momento prende tempo perché vorrebbe monetizzare di più dalla cessione del gioiello 22enne.

Foto: Daily Mail