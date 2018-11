In Inghilterra sicuri: il Psg pronto a fare follie per De Gea. Ecco le cifre

Saranno settimane caldissime per il futuro di David De Gea. Il portiere del Manchester United continua a non rinnovare il suo contratto in scadenza con i Red Devils e un suo addio a parametro zero sarebbe un’occasione per qualsiasi squadra. Uno dei club più interessanti è il Paris Saint-Germain: stando a quanto riportato dal Daily Mail (notizia confermata anche da ESPN), i campioni di Francia sarebbero pronti ad offrire un contratto monstre al portiere spagnolo per convincerlo ad approdare a Parigi. Un ingaggio da quasi 17 milioni di euro a stagione che lo renderebbe il portiere più pagato al mondo. Tuttavia, il club francese potrà garantire queste cifre a De Gea solo se cederà un pezzo da novanta per via dei noti problemi con il Fair Play Finanziario.

Foto: bongda.com