In Inghilterra sicuri: Chelsea, si lavora al rinnovo di Rudiger

Il Chelsea vuole blindare Antonio Rudiger, nonostante un avvio di stagione piuttosto complicato a livello personale. Il difensore tedesco classe ’93 è in scadenza di contratto nel 2022 e la volontà dei Blues – secondo quanto rivela il Daily Mail – sarebbe quella di rinnovare il contratto dello specialista ex Roma. L’intenzione del Chelsea è quella di accelerare le trattative per prolungare l’accordo del tedesco a stretto giro di posta.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea