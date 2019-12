Massimo Carrera sarebbe a un passo dalla panchina dell’AEK Atene. Ne sono certi i media greci, in particolare il portale Sportime.gr, che svela come il tecnico italiano sia balzato in cima alla lista dopo il no di Leonid Slutsky. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’ufficialità.

Foto: Twitter Spartak Mosca