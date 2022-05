In giornata l’udienza per il caso Leao-Sporting. Il portoghese deve 16,5 milioni di euro

È in programma in giornata l’udienza per il caso Leao, che deve pagare allo Sporting Lisbona 16,5 milioni di euro a causa della risoluzione del contratto del 2018 col club portoghese, avvenuta dopo che i tifosi biancoverdi avevano fatto irruzione nel campo di allenamento minacciando i giocatori. Gli organi giudicanti avevano deciso che la risoluzione fosse illegittima e avvenuta senza giusta causa, dunque avevano previsto un rimborso per il club lusitano, sia da Leao che dal Lille, il club che lo aveva accolto dopo la dipartita. Come noto il Milan è disposto a pagare un contributo per liberare Leao dal contenzioso e rinnovargli il contratto. Sono previsti sviluppi nelle prossime ore.

FOTO: Twitter Milan