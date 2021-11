In Germania torna l’incubo Covid: Bayern Monaco-Barcellona verso la disputa a porte chiuse

Salgono prepotentemente i contagi da Covid in tutta Europa e le varie nazioni stanno attuando nuovamente misure restrittive per contenere la pandemia. In Germania il governatore della Baviera, Markus Soder, ha annunciato che a partire dalla prossima settimana chiederà al governo la chiusura degli impianti sportivi ai tifosi. Di conseguenza il match di Champions tra Bayern Monaco e Barcellona, in programma per il prossimo mercoledì, si dovrebbe giocare senza pubblico. Soder ha dichiarato inoltre che lo farà anche senza un accordo. Da capire se poi successivamente la medesima restrizione verrà applicata dal governo tedesco anche per tutti gli altri stadi nazionali.

FOTO: Twitter Bayern Monaco