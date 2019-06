In Germania sicuri: Sané respinge il Bayern, vuole restare al Manchester City

Leroy Sané e il Bayern Monaco, dopo una lunga serie di rumors e di indiscrezioni ora la telenovela sembra giunta ai titoli di coda. Secondo quanto si legge tra le colonne di Sport.de, l’esterno offensivo classe ’96 ha preso la sua decisione: l’ex Schalke ha respinto definitivamente le avances del club bavarese perché vuole restare al Manchester City (con il quale è in trattativa da mesi per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2021). Non sarà lui, dunque, il sostituto di Arjen Robben e Franck Ribery.

Foto: The National