In Germania sicuri: Bayern, dal Real arriva Odriozola. E Zidane conferma

Colpo di mercato del Bayern. Il club tedesco ha chiuso l’operazione in entrata per Alvaro Odriozola, terzino destro del Real Madrid. Secondo quanto rivelato dalla Bild, il classe 1995 è già in viaggio per Monaco dove svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto. Accordo raggiunto sulla base di un prestito fino al termine della stagione, da valutare l’eventuale inserimento di un diritto di riscatto in favore dei bavaresi. La conferma dell’operazione arriva direttamente da Zinedine Zidane, intervenuto così in conferenza stampa: “Odriozola al Bayern? Gli abbiamo dato via libera”.

Foto: Twittter ufficiale Odriozola