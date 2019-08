In Germania sicuri: Augsburg, per la difesa spunta la pista Lichtsteiner

Dalla Germania arrivano rumors di mercato legati all’Augsburg. Secondo quanto riporta il portale Kicker, infatti, il club tedesco sarebbe fortemente interessato a Stephan Lichsteiner. Il pessimo esordio in Bundesliga (sconfitta per 5-1 contro il Borussia Dortmund) potrebbe far decollare ancor di più la trattativa, per portare in terra tedesca il terzino svizzero classe 1984, che attualmente è svincolato.

Foto: Nazionale Svizzera