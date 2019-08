In Francia sicuri: Umtiti non si muoverà dal Barcellona

Secondo quanto riportato da Le10Sport, il centrale del Barcellona, Samuel Umtiti rimarrà in blaugrana. In questi giorni era arrivata una proposta di 58 milioni di euro da parte dell’Arsenal, che lo avrebbe voluto fortemente per sostituire Laurent Koscielny , che ha appena lasciato i Gunners per Bordeaux . Il difensore francese è volato negli Stati Uniti con la squadra e quindi il suo passaggio in Inghilterra diventa pressoché impossibile.