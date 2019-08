In Francia sicuri: Trabzonspor, accordo vicino per lo svincolato Sturridge

In Francia sono sicuri: il Trabzonspor è ormai a un passo Daniel Sturridge. Il club turco, secondo quanto riferisce France Football, sta lavorando per limare gli ultimi dettagli, ma la trattativa per lo svincolato e duttile attaccante è in dirittura d’arrivo. Nelle scorse ore, infatti, l’entourage dell’ormai ex Liverpool e Manchester City ha raggiunto la Turchia per dare una svolta definitiva all’operazione.

Foto: Sturridge Twitter personale