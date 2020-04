In Francia sicuri: si complica il rinnovo di Thauvin. Ecco la richiesta del Marsiglia

Sembrano destinate a separarsi le strade di Florian Thauvin e del Marsiglia. Secondo quanto riferito dai colleghi francesi di RMC Sport, si sarebbe fortemente complicata la trattativa per il rinnovo dell’esterno offensivo classe 1993, in scadenza nel 2021. Per questo motivo, come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, l’OM starebbe prendendo in seria considerazione l’idea di cedere in estate lo stesso Thauvin per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, così da non perderlo a zero tra poco più di un anno.

Foto: Twitter personale Thauvin