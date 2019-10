In Francia sicuri: Saint-Etienne, in panchina arriva Puel. Accordo fino al 2022

Ribaltone in casa Saint-Etienne. Il club francese cambia allenatore: secondo quanto svela L’Equipe, sarebbe ormai cosa fatta per l’arrivo in panchina di Claude Puel, che ha incontrato la dirigenza ieri a Montecarlo. Tra le parti è stato raggiunto un accordo fino al 2022, Puel succederà a Ghislain Printant e potrebbe esordire nella sfida contro il Lione di domenica sera.

Foto: Daily Star