In Francia sicuri: Roma, anche il Marsiglia sulle tracce di Schick

Il futuro di Patrick Schick potrebbe essere lontano dalla Roma. Nei mesi scorsi vi abbiamo parlato delle sirene tedesche (Lipsia e Dortmund), ma ora per l’attaccante ceco si sarebbe fatta avanti una nuova pretendente: si tratta del Marsiglia che ha accolto il nuovo allenatore Villas-Boas ed è al lavoro per la prossima stagione. Il club francese ha individuato nell’attaccante della Roma il profilo ideale per rinforzarsi: secondo svariati media transalpini (tra cui footmercato.net e footmarseille.com, vicini alle vicende dell’OM) tra le parti ci sarebbero già stati i primi contatti per un’operazione in prestito con opzione di riscatto.

Foto: ceskatelevize