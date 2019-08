In Francia sicuri: Renato Sanches ad un passo dal Lille

Dopo le dichiarazioni della scorsa settimana, in cui esternava tutti i suoi malumori, Renato Sanches avrebbe trovato una nuova squadra. Secondo quanto riferito da RMC Sport, il centrocampista del Bayern sarebbe ad un passo dal Lille. Il mediano portoghese sta trovando poco spazio in Baviera e la destinazione francese gli sarebbe molto gradita. Il club transalpino e il giocatore classe 1997 hanno raggiunto un’intesa di massima, ma trovare l’accordo con i tedeschi non sarà semplice, visto che non sarebbero intenzionati a cedere il giocatore in prestito.

Foto: Sito Bundeliga