In Francia sicuri: Psg, fumata bianca per il rinnovo di Tuchel. L’annuncio…

Fumata bianca per il rinnovo di Thomas Tuchel con il Psg. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, dalla Francia arrivano importanti conferme: nei prossimi giorni, secondo quanto conferma Tele Foot, il tecnico tedesco firmerà il prolungamento (probabilmente fino al 30 giugno 2022) con il club transalpino. La dirigenza parigina, in particolare il presidente Nasser Al-Khelaifi, ha deciso di proseguire con Tuchel in panchina, molto presto arriverà anche l’annuncio ufficiale.

Foto: Twitter ufficiale Psg