In Francia sicuri: Psg, c’è l’accordo per Gueye. All’Everton 32 milioni

Il Psg è sul punto di perfezionare l’operazione Idrissa Gueye, centrocampista classe ’89 dell’Everton. Dopo l’assalto fallito a gennaio e le indiscrezioni delle scorse settimane, secondo la stampa transalpina (in particolare Le Parisien), il club di Al-Khelaifi nelle ultime ore avrebbe raggiunto un accordo totale con l’Everton per il trasferimento del 29enne senegalese: nelle casse dei Toffees entreranno 32 milioni di euro, per Tuchel un importante rinforzo a centrocampo.

Foto: Express