In Francia sicuri: Psg, accordo per Sarabia. Al Siviglia 20 milioni

Colpo in entrata per il Psg. Secondo i principali media transalpini, tra cui Le Parisien, il club campione di Francia avrebbe raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Pablo Sarabia. La società di Al-Khelaifi verserà nelle casse del Siviglia una cifra complessiva di 20 milioni, 2 in più dei 18 previsti dalla clausola inserita nel contratto del classe 1992. Per il giocatore è pronto un ricco contratto di 5 anni. L’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Foto: Twitter ufficiale Siviglia