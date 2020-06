In Francia sicuri: niente Champions per Cavani e Meunier, lasceranno il Psg il 30 giugno

Edinson Cavani e Thomas Meunier lasceranno il Psg alla scadenza del contratto, vale a dire il prossimo 30 giugno. L’attaccante uruguaiano e il laterale belga, come anticipato dai colleghi francesi di RMC Sport, avrebbero infatti detto no alla proposta del club parigino di prolungare di due mesi l’accordo in modo da essere a disposizione di Tuchel per la fase finale della Champions League in programma ad agosto a Lisbona. Ancora da decidere la situazione Thiago Silva, anche lui in scadenza.

Foto: AS