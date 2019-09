In Francia sicuri: Menez-Paris FC, c’è l’accordo fino a giugno

Lo scorso 12 settembre vi avevamo raccontato di un possibile ritorno in Francia di Jeremy Menez, ora tutto sembra portare alla fumata bianca. Infatti, il Paris FC, piccola e storica società parigina attualmente ultima in classifica in Ligue 2 con 2 punti in 8 partite, è pronto a tesserare il fantasista classe 1987. Secondo quanto riferisce RMC Sport, il club transalpino vuole regalarsi un colpo di spessore in attacco e ha raggiunto l’accordo con l’ex Milan e Roma, liberatosi recentemente dal Club America in Messico. Per il 32enne contratto fino al prossimo 30 giugno.

Foto: numerodiez