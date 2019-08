In Francia sicuri: Marsiglia-Benedetto, c’è l’accordo. Le visite…

L’Olympique Marsiglia è sempre più vicino a piazzare il colpo Dario Benedetto. Il club transalpino, secondo quanto riferisce RMC Sport, ha ormai raggiunto l’accordo definitivo con il Boca Juniors: offerta da 16 milioni di euro per il centravanti italo-argentino con passaporto messicano che dovrebbe raggiungere la Francia già questo sabato per sostenere le visite mediche. Il Pipa, dunque, è pronto ad approdare in Europa.