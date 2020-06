In Francia sicuri: Manchester United, avviati i contatti per Tolisso. E il Bayern fissa il prezzo

Il Manchester United fa sul serio per Corentin Tolisso. Il club inglese, secondo quanto rivelato dai colleghi di RMC Sport, nelle scorse ore avrebbe avviato i contatti con l’entourage del centrocampista francese del Bayern Monaco. Ma non è tutto: come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, i bavaresi sarebbero pronti ad ascoltare offerte a partire da 35 milioni di euro. Lo United si muove concretamente per Tolisso…

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco