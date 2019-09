In Francia sicuri: Keylor Navas è già a Parigi, ora la firma col Psg. Areola al Real

Sarà Keylor Navas il prossimo portiere del Psg, confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi. Lo specialista costaricano – secondo quanto rivela la stampa francese (in particolare le10sport) – è già arrivato a Parigi e proprio in questi minuti si troverebbe negli uffici del club transalpino per firmare il contratto che lo legherà alla squadra di Al-Khelaifi. Percorso inverso per Alphonse Areola, che lascia il Psg e vola al Real Madrid, dove sarà il vice di Courtois.

Foto: Marca