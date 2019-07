In Francia sicuri: il Psg piomba su Vazquez del Real Madrid

Non solo Sarabia, il Psg vuole pescare ancora dal campionato spagnolo. Secondo quanto raccolto da Le 10 Sport, infatti, il club parigino nelle ultime ore sarebbe uscito allo scoperto per Lucas Vazquez, esterno offensivo di proprietà del Real Madrid. Nelle idee di Tuchel, il classe ’91 rappresenterebbe il profilo perfetto per completare il reparto avanzato. Per lasciarlo partire, le Merengues chiedono non meno di 15 milioni.

Foto: Twitter personale Lucas Vazquez