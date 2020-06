In Francia sicuri: Dortmund, accordo totale con Meunier. Arriverà a zero dal Psg

In Francia non hanno dubbi: Thomas Meunier sarà un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il laterale belga, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain, secondo quanto raccontato dai colleghi di RMC Sport (dopo i rumors dello scorso marzo e le notizie provenienti dalla Germania negli ultimi giorni) avrebbe raggiunto un accordo totale con il club tedesco. Questo – si legge – è uno dei motivi che hanno spinto Meunier a rifiutare un’estensione del contratto con il Psg per poter giocare la fase finale dell’attuale Champions League. Al Dortmund, il terzino belga troverà i connazionali connazionali Thorgan Hazard e Witsel.

Foto: Twitter personale Meunier