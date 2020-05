In Francia rilanciano: Telles sempre più vicino al Psg

Alex Telles si avvicina al Psg. Dopo le indiscrezioni portoghesi delle scorse settimane, dalla Francia arrivano conferme: secondo quanto riportato nelle scorse ore da Le10sport, infatti, il club di Al-Khelaifi avrebbe accelerato per il laterale brasiliano, avviando una trattativa ufficiale con il Porto, con la dirigenza già in contatto con l’entourage del giocatore. Telles ha un contratto in scadenza nel 2021 con i Dragoes, ora il Paris Saint-Germain sembra molto vicino dal chiudere l’affare per l’ex Inter per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Foto: AS