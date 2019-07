In Francia sicuri: “Milan a un passo da Rafael Leao. Cifre e dettagli”

Il futuro di Rafael Leao sembra destinato ad essere in Italia. Nei giorni scorsi i contatti con l’Inter, ora dalla Francia arriva un’autorevole indiscrezione: secondo quanto riportato da RMC Sport, l’attaccante classe ’99 del Lille sarebbe a un passo dal Milan. Operazione da circa 35 milioni di euro più una percentuale della futura vendita, nell’affare sarà inserito anche il giovane Thiago Djalo che passerebbe al Lille per 5 milioni. Già nel weekend, salvo colpi di scena, Leao sarebbe atteso a Milano per le visite mediche di rito con il club rossonero, si legge tra le colonne della sopracitata fonte.

Foto: Twitter ufficiale Lille